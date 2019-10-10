В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

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