Футбол
Вести.RuДубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
18
Армстронг
20
Кристи
10
Макгрегор
19
Шенкленд
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
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