Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы I, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.
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