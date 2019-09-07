Футбол
Sport24.ruДубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»
Московский «Локомотив» обыграл юрмальский «Спартак» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 7 сентября на тренировочном поле у «РЖД Арены» во время перерыва чемпионата России на международные матчи, завершилась победой команды Юрия Семина со счетом 2:0.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала
Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Баскетбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Политика
В Москве приземлился самолет с освобожденными на Украине россиянами
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обмен заключенными между Россией и Украиной завершен.
Слово и Дело 06:28
Политика
Путин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Политика
Аксенов пригласил Зеленского в Крым
Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.
Krym.News 05 сентября в 23:35
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха
Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет
В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»
На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
Космос
В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС
Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
Свойкировский.рф вчера в 01:18
Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Общество
Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе
Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
News.ru 11:03
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Автоспорт
Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной
Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.
Motorsport.com Russia 10:52
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13