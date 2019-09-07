Московский «Локомотив» обыграл юрмальский «Спартак» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 7 сентября на тренировочном поле у «РЖД Арены» во время перерыва чемпионата России на международные матчи, завершилась победой команды Юрия Семина со счетом 2:0.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Авто Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.

Баскетбол Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.

Политика В Москве приземлился самолет с освобожденными на Украине россиянами Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обмен заключенными между Россией и Украиной завершен.

Политика Путин помиловал 11 осужденных украинцев Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.

Политика Аксенов пригласил Зеленского в Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.

Политика Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.

Политика США поприветствовали обмен между Россией и Украиной США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.

Политика Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.

Происшествия При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Политика В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70» На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».

Космос В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.

Общество Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.

Общество Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Экономика Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.

Авто Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.

Автоспорт Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.