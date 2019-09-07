Футбол

Sport24.ruSport24.ruДубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»

Московский «Локомотив» обыграл юрмальский «Спартак» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 7 сентября на тренировочном поле у «РЖД Арены» во время перерыва чемпионата России на международные матчи, завершилась победой команды Юрия Семина со счетом 2:0.
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Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс10:49

«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль

Чемпионат11:09

Эдер и Жоау Мариу помогли «Локомотиву» обыграть юрмальский «Спартак»

Матч ТВ10:52

Товарищеские матчи. «Локомотив» победил юрмальский «Спартак» благодаря дублю Эдера, «Рубин» уступил «Ислочи» Глеба

Sports.ru06:42

Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»

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Чорлука травмировался в товарищеской встрече

Soccer.ru10:30

Эдер и Жоау Мариу помогли «Локомотиву» обыграть юрмальский «Спартак»

Sportbox.RU10:52
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На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
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Газета.Ru 04:34
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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
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Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала

Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
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Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
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В Москве приземлился самолет с освобожденными на Украине россиянами

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что обмен заключенными между Россией и Украиной завершен.
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Путин помиловал 11 осужденных украинцев

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
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Аксенов пригласил Зеленского в Крым

Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.
Krym.News 05 сентября в 23:35
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика

США поприветствовали обмен между Россией и Украиной

США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Политика

Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха

Господин Зеленский рассказал, что опасался, что из-за этого обмен заключенными может не состояться.
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При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России

Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие

В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет

В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
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Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро

"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
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В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»

На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Газета.Ru 08:00
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В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС

Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
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Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя

В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
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Происшествия

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

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Тимати и Гуф поздравили Москву с днём рождения в совместном клипе

Рэперы Алексей Долматов и Тимур Юнусов, известные под псевдонимами Гуф и Тимати, выпустили совместный клип «Москва» ко Дню города.
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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
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Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
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Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной

Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.
Motorsport.com Russia 10:52
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В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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