РПЛ

Вести.RuВести.RuДубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
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