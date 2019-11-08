Футбол

Советский спортСоветский спортДубль Фернандеша помог «Краснодару» обыграть «Трабзонспор»

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 7 ноября
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Футболисты Краснодара со счетом 3:1 обыграли турецкий Трабзонспор в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Главным героем поединка стал полузащитник быков Мануэл Фернандеш.
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