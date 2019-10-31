Футбол
Sports.ruГлушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.
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Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров
Sport24.ruвчера в 14:30
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Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Экономика
Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02
Баскетбол
Карри сломал руку в матче с «Финиксом»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз», который его команда провела на своей площадке и уступила со счётом 110:121.
Чемпионат 02:08
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
RuNews24.ru вчера в 14:37
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Политика
Украина обвинила крымских татар в ухудшении отношений с Чехией
Посольство Украины в Чехии "выразило решительный протест" из-за визита представителей крымско-татарской организации "Къырым бирлиги".
РИА Новости Крым 03:50
Происшествия
В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками
В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Интерфакс 05:04
Культура
Дальнобойщик из Чикаго покорил Татарстан песней про «очпочмак с горячим щаем»
«В кармане пусто, в желудке тоже» и остается только мечтать об оставленном на другом берегу океана «очпочмаке с горячим щаем» и грызть свою борсетку.
Вечерняя Казань вчера в 23:49
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море
NewInform вчера в 22:01
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие
МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом
Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
ПолитРоссия вчера в 05:17
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Политика
Зеленский попросил НАТО усилить ВМС Украины в черноморском регионе
Зеленский отметил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе.
Украина.ру 04:17
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Музыка
Иван Ургант высмеял роспуск лейбла Максима Фадеева
В эфире своего «Вечернего Урганта» на Первом канале ведущий высмеивал роспуск артистов лейбла Максима Фадеева.
Bimru.ru 03:35
Политика
Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50