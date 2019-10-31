«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.

Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

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