Футбол

Sports.ruSports.ruГлушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.
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Глушаков отметился голом (почти) из центрального круга и вообще сделал дубль в Кубке. Кстати, в ворота Реброва

Матч ТВвчера в 13:20

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ruвчера в 15:33

Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

Президент ФК «Ахмат»: «Мы продолжаем борьбу за трофей»

Чеченская Республика Сегодня05:20

Глушаков: «Ахмат» занимает не своё место, мы должны это исправить

Чемпионатвчера в 16:55

Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров

Sport24.ruвчера в 14:30

«Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков сделал дубль

Спорт-Экспрессвчера в 12:49
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Экономика

Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ 05:02
Баскетбол

Карри сломал руку в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз», который его команда провела на своей площадке и уступила со счётом 110:121.
Чемпионат 02:08
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Политика

В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Политика

Украина обвинила крымских татар в ухудшении отношений с Чехией

Посольство Украины в Чехии "выразило решительный протест" из-за визита представителей крымско-татарской организации "Къырым бирлиги".
РИА Новости Крым 03:50
Происшествия

В пермский офис «Мемориала» пришли с обысками

В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Интерфакс 05:04
Культура

Дальнобойщик из Чикаго покорил Татарстан песней про «очпочмак с горячим щаем»

«В кармане пусто, в желудке тоже» и остается только мечтать об оставленном на другом берегу океана «очпочмаке с горячим щаем» и грызть свою борсетку.
Вечерняя Казань вчера в 23:49
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море

NewInform вчера в 22:01
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом

Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
ПолитРоссия вчера в 05:17
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Футбол

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Политика

Зеленский попросил НАТО усилить ВМС Украины в черноморском регионе

Зеленский отметил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе.
Украина.ру 04:17
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Экономика

На Петроградке бизнес-центр продали за 470 млн рублей

Piter.tv 05:20
Музыка

Иван Ургант высмеял роспуск лейбла Максима Фадеева

В эфире своего «Вечернего Урганта» на Первом канале ведущий высмеивал роспуск артистов лейбла Максима Фадеева.
Bimru.ru 03:35
Политика

Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом

Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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