Футбол
Sports.ruГлушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
«Ахмат» играет против «Луча» (5:1) в 1/8 финала Олимп Кубка России. Полузащитник грозненцев Денис Глушаков забил первые голы за клуб.
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«Ахмат» разгромил «Луч» (5:1) и вышел в четвертьфинал Кубка России
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:57
Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров
Sport24.ruвчера в 14:30
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Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Шоу-бизнес
Вележева после пьяного авиадебоша не смогла выйти на сцену в Израиле
Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева, устроившая накануне пьяный авиадебош, не смогла сыграть спектакль в Израиле.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Экономика
В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию
Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Технологии
Вышла обновленная библиотека Steam
Valve выпустила обновленную библиотеку Steam.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Наука
Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день
Политика
Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Экономика
«Роснано» планирует выйти из двух-трех крупных проектов, заявил Чубайс
"Роснано" планирует в ближайшее время выйти из двух-трех крупных проектов, что может радикально повлиять на финансовый результат компании, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.