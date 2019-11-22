РПЛ

ODDS.ruODDS.ruДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».
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Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

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Тамбов - Локомотив - 2:3. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:30

«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

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Sports.ruвчера в 13:48

«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед

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Футбол, РПЛ, Тамбов - Локомотив, Прямая текстовая трансляция

Sport.ruвчера в 11:00

«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

Спорт-Экспрессвчера в 13:24
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В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Коммерсантъ 06:43
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Футбол

Тренер Семин восхитился игрой Крыховяка в матче РПЛ

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Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Наука

Ученые впервые погрузили человека в анабиоз

Введение человека в анабиоз позволит ученым выиграть больше времени для проведения экстренных операций.
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Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:19
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Российская газета 02:48
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«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

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Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
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Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
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МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
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Между Крымом и Турцией восстановили паромное сообщение

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В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
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Минздраву посулили выговор за новые правила медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения заслуживает выговор за техническое воплощение идеи ужесточения порядка медосмотра для водителей.
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ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой

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Футбол

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ.
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Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
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Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
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