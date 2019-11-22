«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».

Общество Азовское море отступило от берега на 100 метров Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.

Наука Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Единоборства Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Армия и оружие Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях "Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.

Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Транспорт Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Футбол Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом» Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника Уфы Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.