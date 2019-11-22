РПЛ

ODDS.ruODDS.ruДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».
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Видео всех голов 17-го тура РПЛ

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«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru22 ноября в 14:45

Голевая феерия и тормозной офсайд: «Тамбов» проиграл «Локомотиву», забив дважды

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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

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«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

Спорт-Экспресс22 ноября в 13:24
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Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

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В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

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Футбол

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Чипс Кесвик рассматривает возможность ухода с поста президента «Арсенала».
Sports.ru 01:46
Общество

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Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
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Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за самочувствия второго пилота

Авиарейс из Москвы в Анапу срочно прервали из-за резкого ухудшения самочувствия у второго пилота воздушного судна.
News.ru 02:55
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости вчера в 21:08
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM вчера в 03:02
Единоборства

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Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Армия и оружие

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 22 ноября в 04:41
Армия и оружие

Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей

Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Аргументы недели вчера в 17:11
Музыка

Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Народные новости вчера в 16:45
Спорт

Сборная России по пляжному футболу выиграла первый матч на ЧМ-2019

iReactor вчера в 01:48
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 22 ноября в 16:54
Политика

Путин поблагодарил «Единую Россию» за содержательную работу

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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Космос

«Частицу» темной материи нашли в экзотическом материале на Земле

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Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом»

Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника Уфы Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.
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«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и выиграл Кубок Либертадорес

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Шоу-бизнес

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Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
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Пикап Tesla уже превратили в кемпер

Илон Маск, как и обещал, шокировал мир своим пикапом Tesla Cybertruck.
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