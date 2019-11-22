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«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Встреча закончилась со счетом 2:3. Счет был открыт на 29-й минуте матча.
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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

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Численность британской армии планируют значительно сократить

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Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

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