РПЛ
ODDS.ruДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».
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«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
Советский спортвчера в 13:25
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