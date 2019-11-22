«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».

Культура Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Общество Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Политика Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам Председатель правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» заявил, что необходимо освободить компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях граждан от НДФЛ.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Экономика WSJ: Хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Политика Две страны заинтересовались SSJ-100 Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Политика Андрей Бочаров участвует в съезде «Единой России» в Москве XIX съезд партии «Единая Россия» проходит при участии руководства страны: на пленарном заседании съезда выступили Президент РФ Владимир Путин, а также председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.