РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» благодаря дублю Крыховяка обыграл «Тамбов» в РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
В российской премьер-лиге стартовал 17 тур. Первым матчем программы стала встреча в Саранске, где "Тамбов" принимал московский "Локомотив".
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