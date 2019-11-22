Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Наука Новая болезнь кораллов обнаружена в Тихом океане В период с 2011 по 2018 год ученые обследовали коралловые рифы Индийского и Тихого океанов в поисках признаков нового заболевания и установили, что в настоящее время его распространение ограничивается Микронезией.

Спорт Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.

Происшествия Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.

Спорт World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Общество «Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде «Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Здоровье Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.