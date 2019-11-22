РПЛ

RT на русскомRT на русскомДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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Тамбов - Локомотив - 2:3. Голы и лучшие моменты

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Главные новости дня. Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде, «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

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