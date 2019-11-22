РПЛ
REGNUMДубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «железнодорожников».
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Крыховяк вытащил «Локо» против «Тамбова». В этом сезоне голы поляка принесли 14 очков
Sports.ruвчера в 13:48
«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
Советский спортвчера в 13:25
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Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Футбол
Первушин продолжит тренировать ФК «Тамбов» до конца сезона-2019/20
Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Политика
Медведев поставил задачи «Единой России» на предстоящих выборах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи партии «Единая Россия» на предстоящих в 2020-2021 гг. выборах.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Армия и оружие
В Турции изучают совместимость F-35 и С-400
Экономика
Аптеки начали продавать жителям России лекарства в кредит
В России в качестве эксперимента начали продавать лекарственные препараты в кредит.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Киберспорт
Valve: Обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября
Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Общество
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что слухи о ее смерти не имеют оснований, сообщает телеканал "360".
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Музыка
Украинская певица София Ротару вернется в Россию
Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Политика
The NYT: Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы
Россия, по некоторым данным, сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы.
Общество
Названа опасность «марсианской» погоды в Москве
Пыль на московских улицах не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать у них реакцию.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Культура
На студии найдены неизданные песни Юлии Началовой
Директор покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала о скором выпуске неизданных песен артистки.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
Транспорт
В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей
Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» с трудом добыла ничью в матче с аутсайдером
После первого тайма все были в шоке, так как «Падерборн», занимающий последнее место в чемпионате, выигрывал у одного из лидеров со счётом 0:3. До матча, букмекеры принимали ставки на победу гостей, исходя из коэффициента 9,5. Полузащитник гостей Штрели Мамба сделал дубль.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
Больной раком известный певец в прошлом Виктор Рыбин заявил СМИ, что его похоронят бесплатно и в жалости он не нуждается.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.