РПЛ

REGNUMREGNUMДубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «железнодорожников».
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