Московский "Локомотив" обыграл "Тамбов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в пятницу в Саранске, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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