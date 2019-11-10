Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.

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