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Матч ТВМатч ТВДубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.
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Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

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