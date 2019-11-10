Футбол
Матч ТВДубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.
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Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Единоборства
Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил американца Грега Харди на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве в субботу, 9 ноября.
Известия 16:41
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Политика
Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус.
Газета.Ru 15:22
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Политика
Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 9 ноября, приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.
Известия 16:05
Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport 15:05
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 08:34
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт вчера в 01:28
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Украинские журналисты обвинили Зеленского в закручивании гаек
Ожидание от власти совсем других действий в отношении журналистов озвучил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко 9 ноября, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в Facebook.
Красная весна 16:17
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Единоборства
Руис оценил шансы Усика в тяжёлом весе
Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился мнением о возможном бое с украинцем Александром Усиком, который перешёл в тяжёлый вес.
Чемпионат 11:32
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
Вести Подмосковья вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской отказывается сниматься в ее реалити-шоу
Сегодня на канале «Супер» стартует новое реалити-шоу «Яна Супер», которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи.
StarHit.ru 06:00
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16