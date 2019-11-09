Футбол
Матч ТВДубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.
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Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
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В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции назвал три сценария развития России.
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Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
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Мойка78 17:05
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В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
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Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
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Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, в случае военного конфликта с Россией в Прибалтике.
Известия 19:54
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
Команда российской сборной смогла победить национальную команду Швеции в матче Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.
Ореанда-Новости 10:36
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 17:33
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В Москве умер Паша Фейсконтроль
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Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
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Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Псковское агентство информации 03:10
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ 10:39
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и внутри, и снаружи
На портале motor.es появились первые «живые» снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia.
SpeedMe 07 ноября в 06:44
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
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В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека
В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
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Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток вчера в 10:04
Экономика
В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%
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Российская газета вчера в 12:25
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О нахождении в «китовой тюрьме» в бухте Средней 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий», стало известно в ноябре 2018 года.
РБК 20:24
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Ковальчук переведен в четвертое звено «Лос-Анджелеса»
Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук переведен в четвертое звено команды. Об этом сообщает журналист Джо Розен.
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Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49