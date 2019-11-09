Футбол
Матч ТВДубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.
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Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
В Приморье начали выпускать последних белух из «китовой тюрьмы»
Ранее сообщалось, что специалисты начали погрузку последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье для отправки к месту выпуска.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
Политика
Журналиста обозвали агентом ФСБ за призыв к скорейшему миру в Донбассе
Украинский журналист Руслан Коцаба был назван «агентом ФСБ» за призыв поскорее навести порядок в Донбассе.
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Политика
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Футбол
Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»
Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Хоккей
НХЛ. Гол Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Вегас»
"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.
Политика
Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
Обстоятельства гибели мирового судьи выясняют следователи в Усть-Вымском районе Коми.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Технологии
В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы
Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
Происшествия
Устроивший поджог студии Kyoto Animation японец признал свою вину
Житель Японии, который был арестован по подозрению в поджоге студии анимационной компании Kyoto Animation, признал вину в совершении преступления.
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России
Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».