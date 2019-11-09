Футбол
Матч ТВДубль Левандовского помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссию»
Мюнхенская «Бавария» на своем поле одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Счет в матче на 17-й минуте с подачи Бенжамена Павара открыл Роберт Левандовский.
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Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
RT на русском 15:13
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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов с наилучшим соотношением цена/производительность.
Ferra вчера в 10:13
Происшествия
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Эксперт рассказал о российском плане «Б» на случай срыва Украиной транзита газа
По мнению эксперта, «Нафтогаз» пытается обострить ситуацию, чтобы сорвать подписание нового контракта на транзит газа.
ФАН вчера в 11:03
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма 09:20
Киберспорт
На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий
В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.
Игромания.ру 13:21
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 02:33
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова вышла в глубоком декольте на юбилее Крутого в Дубае
67-летняя «императрица» вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей.
Super.ru 07:36
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла
Хоккеисты сборной России вырвали победу у команды Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
Пятый канал 10:04
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 вчера в 21:43
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Армия и оружие
Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции
В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции.
Эхо Москвы 05:00
Политика
Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины
Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:20
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Политика
«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
URA.Ru вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер 10:14