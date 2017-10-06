11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков. Потеряли шансы сыграть на чемпионате Европы сборные Люксембурга (четыре очка после шести игр) и Литвы (одно очко после шести игр).

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Общество В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Происшествия В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Политика В Раде указали на главную ошибку Зеленского Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.

Шоу-бизнес Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.

Политика Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.

Кино Скончался голливудский актер Роберт Форстер Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия Катер затонул на реке в Хабаровском крае Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.

Политика Зеленский назвал условия встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможна встреча глав Украины и России и прекращение войны в Донбассе.