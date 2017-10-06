Футбол

ProstoProSportProstoProSportУкраина — Литва 2:0

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков. Потеряли шансы сыграть на чемпионате Европы сборные Люксембурга (четыре очка после шести игр) и Литвы (одно очко после шести игр).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Отбор Евро-2020: Украина выиграла у Литвы, Англия уступила Чехии

Чемпионат03:30

Украинец Малиновский забил два красивых гола в матче отбора Евро-2020. Видео

Sport24.ruвчера в 17:37

Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Дубль Малиновского принeс победу Украине, которая в шаге от выхода в ЕВРО

РИА Новостивчера в 16:44

Украина уверенно обыграла Литву

Soccer.ruвчера в 16:40

Сборная Украины на 99% обеспечила выход на Евро, Португалия разгромила Люксембург

Евро-футбол.рувчера в 16:39

Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой в матче отбора Евро-2020

Газета.Ruвчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Здоровье

Употребление водорослей существенно снижает риск сердечных заболеваний

Проведенное исследование показало, что они благотворно влияют на сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вечерний курьер вчера в 02:51
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Общество

В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 20:27
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Происшествия

В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
РБК вчера в 20:51
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия

В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Кино

«Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Петербургский дневник 02:41
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые выступила с заявлениями

В сообщении семья актрисы отметила, что Instagram заблокировал «аккаунт против лжи и травли в СМИ».
Мойка78 вчера в 13:01
Экономика

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия вчера в 09:25
Общество

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

REGNUM вчера в 07:32
Политика

В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание

Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости вчера в 01:32
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Игры

В Epic Games Store раздают градостроительный симулятор Surviving Mars

3DNews 01:42
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Катер затонул на реке в Хабаровском крае

Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Политика

Россия поставила в КНР первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500

Россия осуществила поставку в Китай первого вертолета Ми-171 с двигателями ВК-2500.
Экономика сегодня 01:59
Политика

Зеленский назвал условия встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможна встреча глав Украины и России и прекращение войны в Донбассе.
Телеканал 360° 10 октября в 04:38
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Технологии

В Китае построили подлодку «без головы»

В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
Известия вчера в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное