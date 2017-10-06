Руслан Малиновский забил в ворота литовцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте. У сборной Украины по итогам шести матчей 16 очков. Таким образом, украинская команда занимает первое место в своей группе.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Экономика Костин заявил о возможности ВТБ стать частным при отсутствии санкций «Что касается ВТБ, то [при отсутствии санкций] мы уже могли бы быть частным банком или акционерным обществом с исключительно частными акционерами», — сказал глава ВТБ.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Общество В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.

Авто Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри Компания Volkswagen опубликовала официальные дизайн-скетчи модели Golf восьмого поколения.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

Армия и оружие СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.

Шоу-бизнес Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.

Кино Умер американский актер Роберт Форстер В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».

Происшествия Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Здоровье Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.

Политика В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.

Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Культура Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.

Происшествия Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове "В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.