Футбол

Народные новостиНародные новостиДубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Руслан Малиновский забил в ворота литовцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте. У сборной Украины по итогам шести матчей 16 очков. Таким образом, украинская команда занимает первое место в своей группе.
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