Футбол
Советский спортДубль Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Ньюкаслом»
Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа одержал пятую победу подряд в текущем сезоне АПЛ. Сегодня, 14 сентября красные обыграли Ньюкасл в 4-м туре (3:1). В составе Ливерпуля дубль оформил Садио Мане (28-я и 40-я минуты).
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Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
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Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
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Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
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«Барселона» разгромила «Валенсию» с Черышевым в четвёртом туре Примеры
«Барселона» одержала разгромную победу над «Валенсией» в матче четвёртого тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:59
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
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Спартак — Урал 1:2
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
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На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
RT на русском 16:30
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта
Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
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Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 16:43
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Экономика
Украина возьмет кредит у МВФ в размере $5 млрд
Власти Украины планируют договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в размере около $5 млрд.
Известия 14:03
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости 16:35
Авто
Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов
Ассоциация автодилеров (РОАД) предлагает ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ассоциации.
За рулем вчера в 11:30
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
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Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ
Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 13:38
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
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Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Культура
Дудь-цивилизация: блогер официально признан человеком года
Пароход Онлайн 12 сентября в 10:47
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
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