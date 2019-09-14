Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа одержал пятую победу подряд в текущем сезоне АПЛ. Сегодня, 14 сентября красные обыграли Ньюкасл в 4-м туре (3:1). В составе Ливерпуля дубль оформил Садио Мане (28-я и 40-я минуты).

Дубль Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Ньюкаслом»

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