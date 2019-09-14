Футбол
Советский спортДубль Мане принес победу «Ливерпулю» в матче с «Ньюкаслом»
Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа одержал пятую победу подряд в текущем сезоне АПЛ. Сегодня, 14 сентября красные обыграли Ньюкасл в 4-м туре (3:1). В составе Ливерпуля дубль оформил Садио Мане (28-я и 40-я минуты).
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
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Спутники «Ямал» застрахуют на €416 млн
Максимальная страховая сумма для "Ямал-300К" составляет 88,8 млн евро и изменяется ежеквартально на сумму амортизационных отчислений.
Агентство страховых новостей 12 сентября в 03:10
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 03:56
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Общество
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 04:08
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Авто
Во Франкфурте китайцы показали гибридного конкурента Bugatti Chiron
В Германии, во Франкфурте-на-Майне, представители китайского бренда Hongqi показали гибридного конкурента Bugatti Chiron.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Футбол
«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Авто
Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что лифтбек Model S получит новую силовую установку. Произойдет это не раньше 2020 года.
Motor вчера в 03:25
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Происшествия
Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем
RT на русском 18:38
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Игры
Epic Games store дарит Conarium. Следующей игрой станет проект-загадка
Получить игру можно через авторизацию в Epic Games Store, после чего на странице Conarium кликнуть по кнопке «Бесплатно».
Городской портал Новый Нижний 12 сентября в 15:20
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Игры
Capcom рассказала о геймплее Project Resistance
Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.
3DNews 12 сентября в 07:10
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 04:55
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Общество
Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло
Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский 06:43
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Бой 2 ноября станет самым тяжелым в моей карьере.
РИА Новости вчера в 13:33
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
News.ru 01:29