РПЛ

MetaratingsMetaratingsДубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»

«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» — «Ростов»

Sport24.ru20:19

«Тамбов» — «Ростов»: какой выбор будет оптимальным?

Все про Спорт рувчера в 08:12

«Тамбов» сенсационно обыграл «Ростов»

ODDS.ru13:53

Последний клуб Премьер-Лиги «Тамбов» победил лидера - «Ростов» сенсационно уступил 1:2

Комсомольская правда13:52

Дубль Мелкадзе и гол Шомуродова — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Ростов»

Чемпионат17:11

Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

Спорт-Экспресс13:53

«Ростов» отхватил двушку от Мелкадзе. Игроку потребовался 41 матч, чтобы впервые забить в РПЛ

Матч ТВ15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Происшествия

В Гонконге задержали 13-летнего ребенка в связи с поджогом флага

Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.
REGNUM 19:54
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Политика

Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 15:59
Футбол

Отец Фати: «Мечтал, чтобы сын играл за сборную Португалии»

Отец 16-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати хотел бы, чтобы его сын выступал за сборную Португалии.
Евро-футбол.ру 13:16
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Компьютер оснащен отечественным микропроцессором «Эльбрус-8С», который может обеспечить своей мощностью несколько рабочих мест одновременно.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Назван размер пенсий российских артистов

Известия 17:17
Шоу-бизнес

Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей

По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Шоу-бизнес

Певица Валерия похвасталась новой прической

Bimru.ru 09:25
Единоборства

Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира

Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 13:37
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Общество

Польские магазины обязали раздавать бедным непроданные продукты

Сейм Польши утвердил закон, согласно которому местные магазины должны бесплатно раздавать непроданные продукты питания малоимущим слоям населения, пишет Rzeczpospolita.
Ruposters.ru 10:49
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Экономика

Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Футбол

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru 02:10
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Политика

Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов встретиться с новым президентом Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 14:47
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Культура

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима приедет в Россию

DP.RU 19 сентября в 09:07
Здоровье

В Минздраве сообщили, что безопасной дозы алкоголя не существует

Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала ТАСС, что безопасной для здоровья нормы алкоголя не бывает.
ТАСС 19 сентября в 05:25
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное