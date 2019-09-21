РПЛ

MetaratingsMetaratingsДубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

5 самых известных длительных безголевых серий в РПЛ

Чемпионат05:00

Мелкадзе признан лучшим игроком матча «Тамбов» — «Ростов»

Sport24.ruвчера в 20:19

«Тамбов» — «Ростов»: какой выбор будет оптимальным?

Все про Спорт ру20 сентября в 08:12

Шомуродов вновь отличился: «Ростов» сыграл против «Тамбова»

161.ruвчера в 14:28

«Тамбов» сенсационно обыграл «Ростов»

ODDS.ruвчера в 13:53

Последний клуб Премьер-Лиги «Тамбов» победил лидера - «Ростов» сенсационно уступил 1:2

Комсомольская правдавчера в 13:52

«Ростов» отхватил двушку от Мелкадзе. Игроку потребовался 41 матч, чтобы впервые забить в РПЛ

Матч ТВвчера в 15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 07:07, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в чемпионате России

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в выездном матче 10-го тура чемпионата России.
РБК 06:55
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Политика

Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Кино

Сталлоне рассказал, кто из актеров претендовал на роль Рэмбо

РИА Новости 05:23
Единоборства

Дэна Уайт раскритиковал организаторов боя Ковалёв — Альварес

Президент UFC Дэна Уайт выразил недоумение тем фактом, что организаторы боя чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса приняли решение провести этот поединок в тот же вечер, когда состоится турнир UFC 244.
Чемпионат вчера в 17:33
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Авто

Первым автомобилем GAC в России станет GS8

В открытой базе Росстандарта www.gost.ru появилось Одобрение типа транспортного средства на GAC GS8 – и теперь мы точно знаем, что автомобиль будет предложен с безальтернативным сочетанием 2,0-литровгго мотора (190 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
без руля.ру 19 сентября в 06:15
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Армия и оружие

Шойгу назвал число военных баз США по всему миру

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Автоспорт

Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика

Делегация Украины не поедет на сессию ПАСЕ

Как сообщил украинский депутат Богдан Яремко, Киев отказался от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RuNews24.ru вчера в 07:56
Здоровье

Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья

News.ru 19 сентября в 21:08
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы

Россиянин погиб, упав с балкона четвертого этажа одного из отелей таиландского курортного города Паттайя.
ТАСС 06:16
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Общество

Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье

Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru вчера в 08:07
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Футбол

Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
Чемпионат 03:54
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Спорт

ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro 20 сентября в 04:57
Общество

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Общество

В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей

Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:01
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное