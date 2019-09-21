«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.

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