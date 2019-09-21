РПЛ
MetaratingsДубль Мелкадзе помог «Тамбову» обыграть «Ростов»
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги принимал «Ростов». Номинальные хозяева получили отличный шанс выйти вперёд на 15-й минуте, но Костюков не смог реализовать пенальти. За такую ошибку наказал «Тамбов» лучший бомбардир РПЛ Элдор Шомуродов, который забил свой восьмой мяч в сезоне.
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Последний клуб Премьер-Лиги «Тамбов» победил лидера - «Ростов» сенсационно уступил 1:2
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