РПЛ
Спорт-ЭкспрессДубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»
Павел Карасев
|8′
|27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
|38′
Георгий Мелкадзе
|62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
|65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
|66′
|79′
Данил Глебов
Александр Долгов
|88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
|89′
Гурам Тетрашвили
|90′
|90′+1′
Александр Долгов
|90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
|90′+4′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
2
Рыбин
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
14
Аппаев
27
Грицаенко
7
Чернышов
55
Осипенко
6
Кулик
13
Обухов
1
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
28
Чернов
11
Ионов
47
Долгов
7
Еременко
8
Попов
4
Ведерников
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России. В составе хозяев дважды отличился нападающий Георгий Мелкадзе. У гостей единственный мяч забил форвард Элдор Шомуродов.
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