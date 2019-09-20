«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России. В составе хозяев дважды отличился нападающий Георгий Мелкадзе. У гостей единственный мяч забил форвард Элдор Шомуродов.

Все про Спорт ру

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Происшествия Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Авто Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Армия и оружие Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе 15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в прошлые выходные на нефтяные объекты королевства.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Происшествия Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.

Здоровье В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Хоккей Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Происшествия Якутскому «шаману» провели психолого-психиатрическую экспертизу "По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в постановлении.

Путешествия Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.

Политика Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политика В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».