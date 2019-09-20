РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России. В составе хозяев дважды отличился нападающий Георгий Мелкадзе. У гостей единственный мяч забил форвард Элдор Шомуродов.
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