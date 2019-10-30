Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонской команды. В составе победителей героем стал Лионель Месси, который оформил дубль, примечательно, что также форвард сделал две результативные передачи.
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