Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонской команды. В составе победителей героем стал Лионель Месси, который оформил дубль, примечательно, что также форвард сделал две результативные передачи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Артуро Видаль: «Месси всегда удивляет нас»

Спорт-Экспрессвчера в 21:55

Вальверде о Месси: «Каждый раз, когда он касается мяча, происходит что-то особенное»

Sports.ruвчера в 21:53

Месси оформит хэт-трик за «Барселону» в текущем сезоне, уверены букмекеры

ODDS.ru28 октября в 02:36

Как Месси забивал свой 50-й гол со штрафного в карьере. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:44

«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль

Sport24.ruвчера в 18:16

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 18:06

Наставник «Барселоны» назвал талант Месси несравненным

Газета.Ru00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском вчера в 01:50
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Здоровье

Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС

В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья вчера в 02:17
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Хоккей

Две шайбы Свечникова принесли «Каролине» волевую победу над «Калгари»

РИА Новости 00:50
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости вчера в 15:58
Футбол

Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском вчера в 11:28
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Здоровье

Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи

Тенденция налицо: в страховые компании, телефоны которых указаны на полисе ОМС, граждане стали обращаться все чаще.
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Конгресс США одобрил введение санкций против Турции

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.
Коммерсантъ вчера в 19:07
Армия и оружие

Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь

Красная звезда вчера в 17:03
Армия и оружие

На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения

Комсомольская правда вчера в 08:25
Политика

Досрочные выборы пройдут в Великобритании 12 декабря

Джонсон рассчитывает на убедительную победу Консервативной партии, чтобы преодолеть патовую ситуацию в парламенте и осуществить выход Великобритании из ЕС.
Эхо Москвы вчера в 19:14
Гаджеты

Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11

Некогда популярный из-за своих характеристик Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11.
The GEEK 28 октября в 15:37
Политика

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру вчера в 12:57
Культура

Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения

Известия 26 октября в 21:31
Общество

В Челябинске объявлена мобилизация из-за снегопада

«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Челябинск Сегодня 01:16
Политика

Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости вчера в 09:30
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт 28 октября в 07:30
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости вчера в 11:43
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Авто

Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Как выяснил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин, резкий старт после запуска двигателя или буксование в сугробе действительно приводят к сокращению ресурса поршневых колец, а если в цилиндрах уже есть маленькие задиры, то ситуация может усугубиться из-за того, что холодное масло будет еще сильнее коксоваться на стенках цилиндров.
Автоновости дня вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное