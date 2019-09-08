Футбол
Спорт-ЭкспрессДубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020. В составе победителей Генрих Мхитарян отметился дублем, хавбек Степан Лончар отметился автоголом отметился, еще один гол забил Оганес Амбарцумян.
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Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Футбол
«Арсенал» хочет подписать с форвардом Ляказеттом новый контракт
Футбольный лондонский клуб «Арсенал» намеревается заключить со своим французским нападающим Александром Ляказеттом новый контракт, сообщает 8 сентября La Gazzetta dello Sport.
REGNUM 03:12
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму
Протесты Киева против проведения выборов в Крыму и Севастополе можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс, заявила РБК член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди.
РБК 09:52
Экономика
К 2050 году Россия сохранит место в рейтинге крупнейших экономик мира
В целом в рейтинг попали 32 крупнейших экономик мира, на которые приходится около 85% мирового ВВП.
SM News вчера в 11:58
Футбол
Сборная России сыграет в Калининграде: проблемы со стадионом, фото
Стадион в Калининграде после чемпионата мира не умирает в одиночестве: здесь играет матчи ФНЛ местная «Балтика», изредка устраивают мероприятия и концерты (в июне, например, был «Ленинград», а в августе на территории проходил фестиваль фейерверков).
Чемпионат 11:00
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Футбол
Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
РБК 10:58
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Происшествия
В ДТП с грузовиком на трассе М-8 в Подмосковье погибли два человека
Подмосковье Сегодня 07:28
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
РИА Новости 10:38
Музыка
Галанин поделился эмоциями от грандиозного фестиваля «Наши в городе»
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин поделился с РЕН ТВ эмоциями от рок-фестиваля "Наши в городе", который проходит в эти выходные на проспекте Академика Сахарова в Москве.
РЕН ТВ 07:17
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47