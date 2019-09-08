Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020. В составе победителей Генрих Мхитарян отметился дублем, хавбек Степан Лончар отметился автоголом отметился, еще один гол забил Оганес Амбарцумян.
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