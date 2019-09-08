Футбол

Вести.RuВести.RuМхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Поединок, проходивший в Ереване, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.
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