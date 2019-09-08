Футбол
Вести.RuМхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Поединок, проходивший в Ереване, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали заявку на включение в реестр электронных избирателей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:07
Хоккей
Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака» в матче КХЛ
Минское «Динамо» победило «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4.
Sportbox.RU 12:32
Игры
Город для Маска: анонсирован градостроительный симулятор Smart City Plan
В Smart City Plan игрокам предлагается планировать город, размечая его зоны, строить дороги, определять налоги и задавать политики.
Игромания.ру 11:42
Происшествия
В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности
Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из-за неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:58
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика
На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось
Клуб регионов 08:59
Политика
Мэр Новосибирска Локоть заявляет о своей победе на выборах
Интерфакс - Россия 11:45
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Происшествия
Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
Lenta.ru 12:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможности возникновения смерчей в море на юге страны.
Известия 12:20
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Евгения Медведева упала во время проката произвольной программы в «Лужниках».
Спорт день за днем 12:13
Единоборства
Хабиб получил самый большой гарантированный гонорар в истории UFC
Как сообщает пресс-служба UFC, Нурмагомедов получил за этот бой 6 090 000 долларов. 6 млн долларов – гарантированный гонорар.
ProstoProSport 06:04
Общество
День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек
На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 06:23
Теннис
Первый канал покажет финал с участием Медведева на US Open
Metaratings вчера в 15:17
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Наука
«КиберЛенинка» в августе: безграмотность, беспомощность, брак
Читать на «Киберленинке» 2. Проблема брачного поведения студенческой молодежи Являясь динамично изменяющимися образованиями, которые фокусируют все кардинальные изменения, происходящие в социуме, семейно-брачные отношения претерпели ряд изменений, главным из которых является переход от традиционного типа семьи к современному.
Индикатор 06 сентября в 10:37
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Космос
Робот «Фёдор» вернулся на Землю с МКС
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с роботом на борту уже приземлился.
Ferra вчера в 06:20
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Как сообщает сайт discussingfilm.net, "Матрицу 4" начнут снимать 4 февраля в Чикаго.
Российская газета 12:39
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20