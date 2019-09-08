На 3-й минуте Генрих Мхитарян открыл счет, а через 10 минут отличился Эдин Джеко. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, и армяне вновь вышли вперед, однако спустя несколько минут Амер Гояк сделал счет равным. Победу хозяевам принес Оганес Амбарцумян, отличившийся на 77-й минуте.

Футбол Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.

Армия и оружие Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Политика Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября.

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.

Шоу-бизнес Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой 49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.

Происшествия В Москве ребенок обварился горячим супом и умер В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.

Политика Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Политика Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.