Футбол
Sport24.ruДубль Мхитаряна помог сборной Армении победить Боснию и Герцеговину
На 3-й минуте Генрих Мхитарян открыл счет, а через 10 минут отличился Эдин Джеко. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, и армяне вновь вышли вперед, однако спустя несколько минут Амер Гояк сделал счет равным. Победу хозяевам принес Оганес Амбарцумян, отличившийся на 77-й минуте.
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