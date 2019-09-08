Футбол

Sport24.ruSport24.ruДубль Мхитаряна помог сборной Армении победить Боснию и Герцеговину

На 3-й минуте Генрих Мхитарян открыл счет, а через 10 минут отличился Эдин Джеко. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, и армяне вновь вышли вперед, однако спустя несколько минут Амер Гояк сделал счет равным. Победу хозяевам принес Оганес Амбарцумян, отличившийся на 77-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мхитарян сделал дубль в матче с Боснией. Он забил дважды впервые почти за 9 месяцев

Sports.ru09:32

Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной

Чемпионат10:55

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Спорт-Экспресс10:56

Армения - Босния и Герцеговина - 4:2. Голы

Матч ТВ11:17

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении победить Боснию и Герцеговину

Sport24.ru10:55

Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Советский спорт11:17

Евро-2020. Армения обыграла Боснию и другие матчи квалификации

Sport.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Футбол

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси

Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика

«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Ведомости 14:50
Политика

Локоть выигрывает выборы мэра Новосибирска по данным 94,8% протоколов

РИА Новости 14:27
Шоу-бизнес

Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

Bimru.ru 09:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика

Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября.
Газета.Ru 13:02
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика

Опубликованы первые итоги выборов губернатора Курганской области

REGNUM 13:13
Здоровье

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

Российская газета 01:18
Политика

Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве

На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Интермонитор.ру 15:41
Баскетбол

Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу

Невские Новости 06:40
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой

49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Происшествия

Инвалида-колясочника сбили в Москве

Газета.Ru 15:27
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Известия 16:15
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Коммерсантъ 10:01
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Космос

В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии

Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру вчера в 08:19
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел

Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Наука

Эксперты: Люди больше доверяют неполиткорректным людям, чем вежливым

Эксперты из США провели исследование, чтобы выяснить, кому люди больше доверяют и как люди воспринимают неполиткорректных людей.
HotGeo 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное