Футбол
Вести.RuМхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Поединок, проходивший в Ереване, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.
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Два гола и ассист Мхитаряна принесли Армении победу над Боснией и Герцеговиной
Чемпионатвчера в 10:55
Мхитарян сделал дубль в матче с Боснией. Он забил дважды впервые почти за 9 месяцев
Sports.ruвчера в 09:32
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Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 04:29
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета вчера в 05:33
Наука
Новый вид китов обнаружили в Охотском море
Японские учёные обнаружили новый вид китов в Охотском море. Биологи дали им название — плавун малый.
News.ru 07 сентября в 23:16
Политика
Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии
Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть вчера в 14:21
Экономика
Банк «Сфера» запустил кешбэк по банковским гарантиям
Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года.
Банки.ру вчера в 07:13
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зачарованные» сыграла свадьбу в Калифорнии
На свадьбу актрисы были приглашены только ее семья и самые близкие друзья, включая актеров Брайна Краузе и Дрю Фуллера, ее коллег по прославившему Холли Мэри чрезвычайно популярному сериалу — «Зачарованные».
7Дней.ру вчера в 22:00
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета вчера в 13:58
Политика
В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона
После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".
РЕН ТВ 01:19
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости вчера в 07:30
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Наука
Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства
Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.
VSE42.RU 01:12
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41