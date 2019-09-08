Поединок, проходивший в Ереване, завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Армия и оружие ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Наука Новый вид китов обнаружили в Охотском море Японские учёные обнаружили новый вид китов в Охотском море. Биологи дали им название — плавун малый.

Политика Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17 Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Общество Жители Великобритании обнаружили странное существо Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.

Политика Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.

Экономика Банк «Сфера» запустил кешбэк по банковским гарантиям Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года.

Экономика В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Зачарованные» сыграла свадьбу в Калифорнии На свадьбу актрисы были приглашены только ее семья и самые близкие друзья, включая актеров Брайна Краузе и Дрю Фуллера, ее коллег по прославившему Холли Мэри чрезвычайно популярному сериалу — «Зачарованные».

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Политика В Ставрополе на выборах губернатора победил действующий глава региона После обработки 100% протоколов в Ставропольском крае на выборах губернатора победил действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия".

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Экономика Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.

Политика Локоть победил на выборах мэра Новосибирска Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Наука Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.