Сборная Армении переиграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Генрих Мхитарян, также отличился Оганес Амбарцумян.

Дубль Мхитаряна принес Армении победу над Боснией и Герцеговиной

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