Футбол
Газета.RuДубль Мхитаряна принес Армении победу над Боснией и Герцеговиной
Сборная Армении переиграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Генрих Мхитарян, также отличился Оганес Амбарцумян.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Футбол
Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании
Защитник "Реала" Серхио Рамос проводит 167-й матч за сборную Испании .
Sport.ru 16:30
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
РИА Новости 14:47
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Наука
Японские ученые обнаружили в Охотском море новый вид китов
Ранее неизвестный вид китов обнаружили японские ученые в Охотском море. Он получил название «плавун малый».
Интересант 12:34
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
Новостной фронт 09:43
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Экономика
Иран может ввести пошлины на экспорт железной руды
По сообщению иранской компании Mines & Mining Industries Development & Renovation (IMIDRO), иранское правительство планировало ввести 25-процентный тариф на экспорт железной руды с 1 октября.
MetalTorg.ru 17:21
Политика
Экс-глава Южной Каролины решил потягаться с Трампом на выборах
В грядущих выборах американского президента будет участвовать экс-губернатор штата Южная Каролина (США) Марк Сэнфорд (Республиканская партия), передаёт Fox News.
REGNUM 17:43
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Евгения Медведева упала во время проката произвольной программы в «Лужниках».
Спорт день за днем 12:13
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Кино
Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов.
Ведомости 17:45