Хоккей

Sport24.ruSport24.ruДубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе проигравших дубль оформил Александр Овечкин.
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