Хоккей

РБКРБКДубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
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