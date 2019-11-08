Хоккей
РБКДубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
В гостях команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 5:4. Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором дубля и голевой передачи.
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Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Космос
Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно (Air & Space magazine)
Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды.
ИноСМИ 18:05
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия 16:27
Кино
Гоша Куценко похудел на 10 килограммов ради роли
Порой актерам приходится идти на жертвы ради роли.
StarHit.ru 18:00
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия 17:59
Здоровье
У Sakh.com не получилось подтвердить среднюю зарплату сахалинских врачей в 160 тысяч рублей
В конце октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на совещании в Светлогорске (Калининградская область), сообщил, что средняя зарплата врача в островном регионе — 160 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо вчера в 23:58
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 19:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».
Слово и Дело 03:24
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 06:22
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%
ТАСС 05 ноября в 08:28
Наука
Юбилей Nature
Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
N+1 11:02
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Матч ТВ 21:59
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Авто
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
Автоновости дня 00:31
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
NewInform 14:32
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия 15:58
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
В российской армии начнут контролировать настроение и поведение солдат и офицеров, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.
Газета.Ru 05:42