Хоккей

РБКРБКДубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»

Торонто Мейпл Лифс
Вашингтон Кэпиталз
3 – 4
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Андреас Джонсон
0:40
11:12
Джон Карлсон
27:59
Джон Карлсон
Остон Мэттьюз
39:27
Остон Мэттьюз
41:46
44:10
Александр Овечкин
44:10
Александр Овечкин
64:00
Александр Овечкин
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Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. На счету россиянина в том числе и победный гол на 5-й минуте дополнительного времени.
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