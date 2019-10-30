Хоккей
РБКДубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто»
Торонто Мейпл Лифс—
Вашингтон Кэпиталз
3 – 4
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
Андреас Джонсон
|0:40
|11:12
Джон Карлсон
|27:59
Джон Карлсон
Остон Мэттьюз
|39:27
Остон Мэттьюз
|41:46
|44:10
Александр Овечкин
|44:10
Александр Овечкин
|64:00
Александр Овечкин
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Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды. На счету россиянина в том числе и победный гол на 5-й минуте дополнительного времени.
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