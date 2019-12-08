РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ruДубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья»

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
В матче 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» в Самаре принимали «Урал». Результативный матч завершился победой гостей. Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — Никита Чернов забил головой после подачи со штрафного.
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