РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиДубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
Екатеринбургский "Урал" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83).
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