РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиДубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
Екатеринбургский "Урал" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Погребняк – лучший игрок матча с «Крыльями Советов»

Бомбардир.ру09:40

«Крылья Советов» уступили «Уралу» в последнем матче года

Волжская коммуна08:07

«Крылья Советов» проиграли «Уралу» в заключительном матче года

Территория.Самара08:07

«Крылья Советов» — «Урал» — 2:3, дубль Погребняка, обзор матча

Чемпионат08:56

«Крылья Советов» — «Урал» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru09:15

«Крылья Советов» — «Урал»: все голы матча

Спорт-Экспресс09:15

Зиньковский сделал две голевые в игре с «Уралом», вторую – пяткой с лета

Sports.ru08:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Российская газета 07:40
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета 06 декабря в 06:18
Общество

Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году

Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
ТАСС 09:26
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:06
Авто

В третьем квартале на мировом рынке снизились продажи электрокаров

В третьем квартале текущего году в Европе показатели продаж электрокаров выросли на 2,1%. В США показатели продаж электрокаров были ухудшены негативной динамикой, демонстрируемой компанией Tesla.
Goroday.ru 06:17
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Происшествия

В Одинцово локализовали пожар в гостинице

Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:21
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Здоровье

ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Коммерсантъ 06 декабря в 07:26
Политика

Адвокату студента ВШЭ Жукова пригрозили статьей за госизмену

Журналист Илья Крамник прокомментировал признание адвоката Ильи Новикова, который представлял в суде интересы осужденного за экстремистские призывы студента ВШЭ Егора Жукова, в финансировании вооруженных сил Украины.
Взгляд.ру 08:28
Авто

В Японии объявили победителя премии «Автомобиль года»

В номинации лучший беспилотный автомобиль победителем стал Nissan Skyline, а приз в категории кей-каров получили Nissan Dayz и Mitsubishi eK.
Tvoe-avto.com 06 декабря в 15:50
Наука

Ученые назвали три основных этапа старения человека

Российская газета 02:25
Футбол

Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Vprognoze.ru 08:29
Политика

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

ВКС РФ поддержали операцию 11-й танковой дивизии САА в Идлибе

По данным источника, в успешно проведенной военной операции приняли участие и ВКС РФ.
NewInform вчера в 09:43
Общество

Минпросвещения предложило Минтруду варианты повышения зарплат учителям

Минпросвещения предложило Минтруду возможные варианты повышения зарплат учителям, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:36
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Здоровье

Названы продукты, которые вызывают мигрень и депрессию

На головном мозге плохо отражаются следующие: Рис и злаки. Имеют в составе большое количество глютена. Он может вызвать панику и депрессию.
ToDay News Ufa 03:35
Шоу-бизнес

Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Алису Фрейндлих с юбилеем.
Вечерняя Москва 08:15
Музыка

Басков прокомментировал выступление Ротару в России

РИА Новости 05:55
Происшествия

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима

Российская газета 04:15
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Кино

В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова

В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Piter.tv 06 декабря в 06:36
Гаджеты

75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S стал более чем вдвое дешевле

Xiaomi Mi TV 4S с 4 К экраном был представлен год назад, и сейчас китайский производитель распродает данную модель с 75-дюймовым экраном.
Astera вчера в 04:43
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Политика

Белорусский посол назвал итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стороны полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, сообщил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
Взгляд.ру 09:59
Армия и оружие

Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» прошел госиспытания

Гидрографический катер-катамаран модульного типа «Михаил Казанский» прошел завершающий этап госиспытаний для ВМФ России.
Профиль 10:05
Игры

Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

Игромания.ру 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Погребняк
Российский футболист
российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное