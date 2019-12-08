Екатеринбургский "Урал" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83).

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Политика В соцсетях запустили акцию в поддержку Зеленского перед саммитом Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).

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