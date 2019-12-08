РПЛ
РИА НовостиДубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
|21′
|26′
Артем Фидлер
|43′
Павел Погребняк
|50′
Павел Погребняк
|53′
Вараздат Ароян
|54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
|55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
|61′
Срджан Мияйлович
|63′
Деян Радоньич
|64′
|69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
|78′
|83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
|87′
|90′+3′
Михаил Меркулов
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
2
Полуяхтов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
40
Тимофеев
9
Радоньич
77
Кабутов
7
Соболев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
44
Егорычев
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
2 ×
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Екатеринбургский "Урал" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2. У гостей дубль сделал Павел Погребняк (43-я, 50-я минуты), один гол забил Отман Эль Кабир (83).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Армия и оружие
ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Политика
В соцсетях запустили акцию в поддержку Зеленского перед саммитом
Обе акции знаменуют подготовку страны к саммиту «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже (на нём Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят кризисную ситуацию на востоке Украины).
Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Футбол
Цорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:4).
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Наука
Растения при стрессе издают ультразвуковые «крики»
Наука
Финские ученые разработали «бумажное» оптоволокно
Замену традиционным материалам нашли ученые Финского государственного технического исследовательского центра VTT – они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Политика
Кабмин Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Политика
Порошенко закидали яйцами на майдане
После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Политика
Лукашенко требует равных условий для членов Союзного государства
Президент Белоруссии напомнил, что договариваясь о создании Союзного государства было принято решение обеспечить равные условия для работы и жизни людей.
Футбол
Гвардиола: «Было непросто справляться с контратаками МЮ»
«Ливерпуль» находится в невероятной форме, выиграв 15 игр из 16.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак считает, что брак Лопыревой скоро разрушится
Светская львица ссылается на своих бывших коллег, которые уверяют, что у мужа Виктории просто нет денег Ксения Собчак обычно всегда в курсе, что и где происходит в светской тусовке.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Энергетика
Газпром: Поддерживать российский внутренний рынок за счет экспорта больше не получится
Для субсидирования работы «Газпрома» на российском рынке уже не хватает доходов от экспорта природного газа.