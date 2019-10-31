Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUДубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Зволле»

«Аякс» победил «Зволле» в 12-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Зволле и завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе победителей два гола записал на свой счет экс-полузащитник «Спартака» Куинси Промес. Еще два мяча забил форвард амстердамцев Давид Нерес.
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