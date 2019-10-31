Футбол
Sportbox.RUДубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Зволле»
«Аякс» победил «Зволле» в 12-м туре чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Зволле и завершилась победой гостей со счетом 4:2. В составе победителей два гола записал на свой счет экс-полузащитник «Спартака» Куинси Промес. Еще два мяча забил форвард амстердамцев Давид Нерес.
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«Зволле» — «Аякс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 1 ноября 2019 года
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