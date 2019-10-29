Футбол
Sport24.ruДубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
|11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
|18′
|25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
|61′
|66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
|67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
|70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
|70′
|73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
|79′
|80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
|83′
Фред
Матео Ковачич
|90′
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
24
Джеймс
15
Зума
44
Геи
3
Алонсо
19
Маунт
5
Жоржиньо
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
9
Абрахам
11
Педро
22
Ромеро
9
Марсьяль
5
Магуайр
16
Рохо
29
Уан-Биссака
39
Мактомини
15
Перейра
17
Фред
53
Уильямс
21
Джеймс
18
Янг
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
Sport24.ruвчера в 19:57
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:45, Вашингтон
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
ФАН 29 октября в 09:26
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru вчера в 13:20
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Кино
Как молодожены: Высоцкая и Кончаловский показали нежность на людях
В Риме Кончаловский представил свой новый фильм "Грех", который рассказывает об итальянском скульпторе Микеланджело.
ТВ Центр 29 октября в 05:14
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру вчера в 11:10
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс 29 октября в 02:32
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Баскетбол
59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
59 очков защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена помогли его команде одержать победу в гостевом матче с «Вашингтоном» (159:158).
Sports.ru вчера в 23:11
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия 29 октября в 11:54
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт вчера в 16:42
Политика
Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе
"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед", — призвала Захарова.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Происшествия
Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО
Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
Коммерсантъ 00:20