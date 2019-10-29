В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.

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