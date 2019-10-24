Футбол

REGNUMREGNUMДубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»

Гент — Вольфсбург
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Геламко Арена»
3′
Ваут Вегорст
Элиша Овусу
17′
19′
Ваут Вегорст
24′
Жоао Виктор
Вадис Оджиджа-Офоэ
28′
33′
Виллиам
Нана Асаре
37′
Роман Яремчук
41′
46′
Виллиам
Кевин Мбабу
Мишель Нгаде-Нгаджуи
54′
57′
Кевин Мбабу
Элиша Овусу
Роман Безус
60′
66′
Йосип Брекало
Лукас Нмеча
Лоран Депуатр
Георгий Квилитая
73′
80′
Ренато Штеффен
Жером Руссийон
Свен Кумс
Мамаду Диарра
87′
Роман Яремчук
90′+4′
1 фото
24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена». Противостояние завершилось боевой ничьей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Гент» вырвал ничью с «Вольфсбургом», «Сент-Этьен» не смог обыграть «Александрию»

Sport24.ruвчера в 15:02

Главные события игрового дня Лиги Европы

RT на русском01:04

Дубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»

REGNUM00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия

Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

BFM.ru 10:02
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Интерфакс 10:38
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском 11:10
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Певица Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни.
Пятый канал 03:36
Кино

Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат

Ревизор.ру вчера в 04:03
Космос

Обнаружены «ворота», через которые кометы попадают внутрь Солнечной системы

РИА Новости 10:53
Авто

Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang

Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
AutoNews 03:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк активно поддерживают больные раком россияне

Российскую популярную актрису Анастасию Заворотнюк горяче поддерживают и сопереживают россияне, у которых обнаружена онкология.
Evo-rus.com 10:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Политика

Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии

Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ТАСС вчера в 20:24
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве

Вечерняя Москва 11:17
Здоровье

Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови

Суть событий 23 октября в 08:14
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Армия и оружие

Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии

Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Слово и Дело 10:55
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Футбол

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

Bookmaker-ratings.ru 09:36
Политика

Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию

Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.
ИнфоСМИ 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное