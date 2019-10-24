Футбол
REGNUMДубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Геламко Арена»
|3′
Ваут Вегорст
Элиша Овусу
|17′
|19′
Ваут Вегорст
|24′
Жоао Виктор
Вадис Оджиджа-Офоэ
|28′
|33′
Виллиам
Нана Асаре
|37′
Роман Яремчук
|41′
|46′
Виллиам
Кевин Мбабу
Мишель Нгаде-Нгаджуи
|54′
|57′
Кевин Мбабу
Элиша Овусу
Роман Безус
|60′
|66′
Йосип Брекало
Лукас Нмеча
Лоран Депуатр
Георгий Квилитая
|73′
|80′
Ренато Штеффен
Жером Руссийон
Свен Кумс
Мамаду Диарра
|87′
Роман Яремчук
|90′+4′
Гент
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Камински
23
Люстиг
32
Пластун
5
Нгаде-Нгаджуи
21
Асаре
11
Диарра
9
Безус
16
Дэвид
8
Оджиджа-Офоэ
7
Яремчук
2 ×
13
Квилитая
12
Перван
32
Тиссеран
31
Кнохе
5
Брума
19
Мбабу
27
Арнольд
23
Гилавоги
15
Руссийон
40
Виктор
9
Вегорст
22
Нмеча
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена». Противостояние завершилось боевой ничьей.
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«Гент» вырвал ничью с «Вольфсбургом», «Сент-Этьен» не смог обыграть «Александрию»
Sport24.ruвчера в 15:02
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
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