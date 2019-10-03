Лига чемпионов
Pravda.RuДубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ
|3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
|9′
Жерар Пике
|22′
Серджи Роберто
|52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
|52′
Луис Суарес
|58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
|66′
|66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
|71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
|76′
|77′
Алексис Санчес
|79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
|84′
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|83%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|16
|17
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
2
Семеду
21
Де Йонг
22
Видаль
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
2 ×
11
Дембеле
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д′Амброзио
23
Барелла
77
Брозович
16
Политано
18
Асамоа
10
Мартинес
5
Гальярдини
Интер
Расстановка 3‑5‑2
"Барселона" на своем поле обыграла "Интер" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забили гости на 3-й минуте - отличился Латуаро Мартинес. Каталонцы не могли отыграться почти час, но затем Луис Суарес сделал красивый дубль.
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Лига чемпионов: «Барселона» вырвала победу над «Интером» благодаря дублю Суареса
ODDS.ruвчера в 16:51
Френки де Йонг: «Интер» стал лучше, чем в прошлом сезоне, нас ждет сложный матч»
Sports.ruвчера в 13:04
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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