"Барселона" на своем поле обыграла "Интер" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забили гости на 3-й минуте - отличился Латуаро Мартинес. Каталонцы не могли отыграться почти час, но затем Луис Суарес сделал красивый дубль.

Дубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ

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