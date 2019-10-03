Лига чемпионов

Pravda.RuPravda.RuДубль Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером» в ЛЧ

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
"Барселона" на своем поле обыграла "Интер" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забили гости на 3-й минуте - отличился Латуаро Мартинес. Каталонцы не могли отыграться почти час, но затем Луис Суарес сделал красивый дубль.
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