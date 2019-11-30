Футбол
ODDS.ruДубль Ван Дейка обеспечил «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
Гости сумели отыграть один мяч на 80-й минуте, когда Данк роскошно исполнил штрафной удар. После этой победы «Ливерпуль» набрал 40 очков и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 очков. «Брайтон» с 15 очками находится на 15-м месте.
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Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
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Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
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Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета даст старт XXXIX Международному музыкальному фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" концертом "Англия: страна надежд и славы".
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В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
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«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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Мать девочки с «пятном Бэтмена» показала дочь после операции
Во время первой операции малышке удалили часть пятна со лба. Сейчас девочка носит повязку, которая скрывает следы от операции.
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В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Футбол
Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после домашнего матча с «Уралом» (0:0) в 18-м туре РПЛ, а также подтвердил, что игрокам его команды стали выплачивать долги по зарплате.
Политика
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Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
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Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон подтвердил, что власти государства направят официальное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируется в 2020 году.
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.