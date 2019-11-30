Гости сумели отыграть один мяч на 80-й минуте, когда Данк роскошно исполнил штрафной удар. После этой победы «Ливерпуль» набрал 40 очков и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 очков. «Брайтон» с 15 очками находится на 15-м месте.

Политика Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.

Происшествия В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.

Армия и оружие Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.

Фигурное катание Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.

Общество В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм.

Футбол Шевченко ответил на вопрос о Ракицком Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.