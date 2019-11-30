Футбол
ODDS.ruДубль Ван Дейка обеспечил «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
Гости сумели отыграть один мяч на 80-й минуте, когда Данк роскошно исполнил штрафной удар. После этой победы «Ливерпуль» набрал 40 очков и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 очков. «Брайтон» с 15 очками находится на 15-м месте.
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