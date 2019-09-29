Футбол

Газета.RuГазета.RuДубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл Юнайтед»

"Лестер Сити" нанес разгромное поражение "Ньюкасл Юнайтед" в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джейми Варди, также отличились Рикарду и Онинье Ндиди.
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Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

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