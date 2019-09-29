Футбол
Газета.RuДубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл Юнайтед»
"Лестер Сити" нанес разгромное поражение "Ньюкасл Юнайтед" в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джейми Варди, также отличились Рикарду и Онинье Ндиди.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru 17:37
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета 03:52
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Общество
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Армия и оружие
Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии
Модернизированные танки Т-90М начали поступать на вооружение российской армии, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».
Политика Сегодня 18:20
Игры
Epic Games Store планирует обновить интерфейс
Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
«СКА-Хабаровск» забил первый гол «Ротору» в Волгограде
Московский Комсомолец 10:40
Наука
После возвращения из космоса мыши могут размножаться
На протяжении длительного периода времени ученые считали, что длительное пребывание в космосе может негативно отразиться на способность мышей размножаться.
Goroday.ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время вчера в 03:30
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
YA62.ru вчера в 11:24
Футбол
«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками.
Вести.Ru 16:49
Происшествия
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru 15:16
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01