Футбол
Матч ТВДубль Варди помог «Лестеру» в большинстве разгромить «Ньюкасл»
«Лестер» крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 7-го тура чемпионата Англии. У победителей дубль на счету нападающего Джейми Варди. Еще по одному разу отличились Рикарду Перейра и Вилфред Ндиди.
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Наука
Жизнь 17% населения Земли зависит от состояния океанов
Эксперты по изменению климата заявили, что жизнь 17% населения Земли (1,3 млрд человек), проживающих в высокогорьях и прибрежных зонах, зависит от состояния криосферы и океанов.
Poplawok.ru 27 сентября в 16:22
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
Коммерсантъ 17:54
Политика
Помощник Зеленского заявил о стабильности отношений с Францией и ФРГ
Отношения Украины с Германией и Францией остались без изменений после обнародования стенограммы телефонной беседы украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Народные новости 18:38
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.
Чемпионат 15:14
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс вчера в 09:00
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости вчера в 12:34
Космос
Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
Ридус вчера в 05:58
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 27 сентября в 04:45
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Авто
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей
В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.
Российская газета 11:27
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Происшествия
«Диверсию против города» совершили неизвестные в Комсомольске-на-Амуре
Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».
REGNUM вчера в 02:12
Армия и оружие
Видео первого пуска ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
Запуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке был запечатлен на видео, которое после обнародовали в Сети.
NewInform 17:31
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Футбол
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 16:52
Общество
Резкое похолодание и снег ожидаются в Приморье
Kursk.com вчера в 11:44