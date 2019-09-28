«Лестер» крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 7-го тура чемпионата Англии. У победителей дубль на счету нападающего Джейми Варди. Еще по одному разу отличились Рикарду Перейра и Вилфред Ндиди.

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